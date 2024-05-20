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Арфазетин збір фільтр-пакет 1.5 г, №10 - Запоріжжя (895627) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (2)
44,48
Економія: -5,61 грн
38,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
50,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
51,10 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
Всього: упаковка (3)
52,93 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом