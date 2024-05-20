Арфазетин збір фільтр-пакет 1.5 г, №10 - Запоріжжя (895627) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Аптека нц
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом