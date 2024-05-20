Арфазетин збір пачка 75 г тм АйВі, №1 - Запоріжжя (833077) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Авк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом