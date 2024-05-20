Арфазетин збір пачка 75 г тм АйВі, №1 - Одеса (833077) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека24
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Авк фарм
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом