Арфазетин збір фільтр-пакет 1.5 г тм АйВі, №20 - Запоріжжя (792179) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
В інших містах:
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144