Арфазетин збір фільтр-пакет 1.5 г тм АйВі, №20 - Львів (792179) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Авк фарм
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Аптека24
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Чернівці, вул. Головна, 200
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Народна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Народна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Народна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Народна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Покров, вул. Центральна, 44/19
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Аптека24
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Дніпро, бульв. Слави, 40
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Народна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12