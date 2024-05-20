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Арфазетин збір збір пачка 75 г, №1 - Одеса (592247) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
59,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
59,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
59,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (8)
59,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (3)
60,13 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 83-В
Всього: упаковка (1)
60,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
59,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
Всього: упаковка (2)
59,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Миру, 36/1
Всього: упаковка (1)
59,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/5
Всього: упаковка (1)
59,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (3)
59,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 26
Всього: упаковка (3)
59,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Криве Озеро, вул. Верхня, 1
Всього: упаковка (2)
60,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайськ, вул. Одеська, 182
Всього: упаковка (3)
59,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Суворова, 104
Всього: упаковка (1)
59,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Первомайськ, вул. Грушевського Михайла, 23-А
Всього: упаковка (3)
59,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
Всього: упаковка (2)
59,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 22/4
Всього: упаковка (1)
59,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 68-А
Всього: упаковка (3)
59,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, вул. Торгова, 47-А
Всього: упаковка (2)
59,35 грн