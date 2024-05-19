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Арфазетин збір збір пачка 75 г, №1 - Львів (592247) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (3)
59,58 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (2)
59,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (3)
59,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (3)
59,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (3)
59,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Валова, 50
Всього: упаковка (1)
59,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
59,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (3)
60,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 1
Всього: упаковка (2)
59,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 70
Всього: упаковка (2)
59,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 21
Всього: упаковка (8)
59,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (7)
59,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-В
Всього: упаковка (1)
60,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 5/1
Всього: упаковка (2)
59,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (3)
59,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (4)
60,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, вул. Незалежності, 57/70
Всього: упаковка (4)
59,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
Всього: упаковка (3)
59,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Князя Острозького, 24
Всього: упаковка (3)
60,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, вул. Соборна, 336
Всього: упаковка (2)
59,96 грн