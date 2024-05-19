Арфазетин збір збір пачка 75 г, №1 - Львів (592247) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Всього: упаковка (3)
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Львів, вул. Пасічна, 70
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Винники, вул. Галицька, 18
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Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Зелена, 21
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Самбір, вул. Валова, 50
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Турка, пл. Ринок, 26
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Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
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Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 1
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Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 70
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Всього: упаковка (8)
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Тернопіль, вул. Руська, 21
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Тернопіль, вул. Торговиця, 7
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Тернопіль, вул. Купчинського, 14-В
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Луцьк, просп. Волі, 5/1
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Всього: упаковка (3)
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Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, вул. Незалежності, 57/70
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Всього: упаковка (3)
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Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Князя Острозького, 24
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Всього: упаковка (2)
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Рівне, вул. Соборна, 336