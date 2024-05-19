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Арфазетин збір збір пачка 75 г, №1 - Київ (592247) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
59,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
59,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
Всього: упаковка (2)
59,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
59,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (2)
59,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (2)
59,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (2)
59,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (2)
59,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (3)
59,35 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (3)
59,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
Всього: упаковка (2)
59,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (3)
59,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (2)
59,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 8
Всього: упаковка (3)
60,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (2)
60,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
57,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Русанівський, 12
Всього: упаковка (2)
59,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 11-А
Всього: упаковка (3)
59,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бучми Амвросія, 2-А
Всього: упаковка (2)
57,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 4-А
Всього: упаковка (3)
60,10 грн