Арфазетин збір збір пачка 75 г, №1 - Харків (592247) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 66 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (9)
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Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, просп. Машинобудівників, 1
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Аптека оптових цін
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Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Москалівська, 106
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Отакара Яроша, 25-А