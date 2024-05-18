Всі аптеки України
Дієтичні добавкиЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМАНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИІНШІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУІнші препарати, що застосовуються при діабетіІнші препаратиATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМАНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИІНШІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУІнші препарати, що застосовуються при діабетіІнші препаратиАрфазетин збірЦіни в аптеках

Арфазетин збір збір пачка 75 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (592247) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (3)
59,77 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
Всього: упаковка (1)
59,53 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (3)
60,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (1)
59,84 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (3)
59,81 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (3)
59,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 99
Всього: упаковка (2)
60,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
Всього: упаковка (3)
59,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Миру, 14-А
Всього: упаковка (3)
59,66 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
Всього: упаковка (1)
59,29 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (2)
59,29 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (2)
60,04 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 22-А
Всього: упаковка (1)
60,01 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
60,12 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Всього: упаковка (1)
59,69 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Царичанка, вул. Центральна, 118-З
Всього: упаковка (1)
59,31 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (1)
60,03 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (3)
59,54 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
59,29 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
59,84 грн