Арфазетин збір збір 1,5 г фільтр-пакет, №20 - Запоріжжя (560764) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Першотравнева, 26
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188-А
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 30-А
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Всього: упаковка (3)
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Дніпро, вул. Калинова, 14
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Всього: упаковка (4)
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Кам'янське, вул. Дунайська, 41
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Кам'янське, просп. Свободи, 32
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 22-А
Аптека 9-1-1
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Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
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Софіївка, вул. Незалежності, 79
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 70-А
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Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
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Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
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Жовті Води, вул. Героїв України, 20
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В