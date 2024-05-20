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Арфазетин збір збір 1,5 г фільтр-пакет, №20 - Запоріжжя (560764) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (2)
59,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
59,43 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Першотравнева, 26
Всього: упаковка (2)
60,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188-А
Всього: упаковка (1)
59,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (2)
60,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
Всього: упаковка (1)
59,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 30-А
Всього: упаковка (2)
60,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (3)
59,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41
Всього: упаковка (4)
59,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32
Всього: упаковка (1)
59,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 22-А
Всього: упаковка (1)
59,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
59,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: упаковка (4)
60,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3-А
Всього: упаковка (2)
59,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
Всього: упаковка (1)
59,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 70-А
Всього: упаковка (1)
59,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
Всього: упаковка (3)
59,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
Всього: упаковка (2)
60,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (2)
59,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (3)
59,38 грн