Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блістер, №30 - Запоріжжя (136865) Лікарський препарат - ціни
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Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
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Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека шар@
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Всього: таблетки (20)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Всього: упаковка (6)
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Запоріжжя, вул. Українська, 57
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
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Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (20)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Народна аптека
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Всього: упаковка (6)
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Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
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Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Народна аптека
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Аптека копійка
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Наявність на 2024-05-22 - 19:00