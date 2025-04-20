Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
266,05
Економія при броні: -9,61 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
272,74
Економія при броні: -14,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
8.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
284,17
Економія при броні: -12,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
9.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
316,30
Економія при броні: -17,03 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
11.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
11.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
222,32
Економія при броні: -6,96 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шахтарське, вул. Шахтарської Слави, 22
107.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
110.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
118.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
121.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
270,95
Економія при броні: -40,46 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Ботанічна, 6
122.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
181.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
319,22
Економія при броні: -15,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Прага, вул. Центральна, 31-А
185.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Златопіль, м-н 4-й, 5
188.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
191.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
282,09
Економія при броні: -16,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Молодіжна, 19
192.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
260,10
Економія при броні: -15,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
210.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
274,05
Економія при броні: -17,16 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
227.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
269,33
Економія при броні: -12,68 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
229.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
269,04
Економія при броні: -12,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
230.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
258,89
Економія при броні: -14,18 грн