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Афлодерм (Afloderm)
Афлодерм (Afloderm)
Вінниця
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
77.8 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
247,65
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
113.3 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
269,20
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Красилів, вул. Грушевського, 140
118.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
193,80
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 110
125.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
211,19
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 35-А
152.3 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
244,24
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Тарасівці, вул. Центральна, 139-А
193.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
260,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Центральна, 21
198.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
209,83
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сторожинець, вул. Видинівського, 22-Д/1
236.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
194,22
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
251.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
298,90
Економія при броні:
-8,97 грн
289,93
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
252.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
274,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 12
252.3 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
247,85
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
275.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
204,90
грн
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Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
239,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Івасюка Володимира, 62
275.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
203,98
грн
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Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
276.0 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
199,39
Економія при броні:
-8,35 грн
191,04
грн
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Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
276.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
220,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Будівельників, 5
277.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
168,91
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 63/1
277.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
303,35
Економія при броні:
-3,41 грн
299,94
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Франка Івана, 12-А/1
277.4 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
205,80
Економія при броні:
-4,90 грн
200,90
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5
277.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
215,63
Економія при броні:
-13,01 грн
202,62
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
277.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
215,00
грн
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