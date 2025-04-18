Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
9.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 70
11.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
267,71
Економія при броні: -9,18 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
20.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 21-А
21.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
62.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
217,03
Економія при броні: -13,71 грн
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
222,33
Економія при броні: -13,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
111.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
272,74
Економія при броні: -14,22 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
112.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
277,97
Економія при броні: -19,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
114.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
118.7 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Троїцька, 238-Г
119.2 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Вознесенськ, вул. Будівельників, 5
132.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Примаченка Володимира, 3
148.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
284,19
Економія при броні: -12,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 12
153.3 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
153.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
153.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
298,90
Економія при броні: -8,97 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
167.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
271,42
Економія при броні: -15,32 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Болград, просп. Соборний, 144-А
183.5 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
190.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ізмаїл, вул. Покровська, 77-А
191.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Ізмаїл, вул. Комерційна, 58
191.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо