Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Миколаїв
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
278,10
Економія при броні: -20,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
270,30
Економія при броні: -12,04 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
8.2 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Троїцька, 238-Г
8.7 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Примаченка Володимира, 3
58.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
284,60
Економія при броні: -13,53 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
62.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
274,15
Економія при броні: -17,19 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Будівельників, 5
88.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
99.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
269,91
Економія при броні: -11,38 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
112.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 12
116.0 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
116.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
116.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
298,90
Економія при броні: -8,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
124.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 21-А
124.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
144.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
145.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
216,17
Економія при броні: -13,11 грн
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
221,45
Економія при броні: -12,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
174.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
254,19
Економія при броні: -9,74 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
175.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
271,11
Економія при броні: -14,42 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
176.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
271,03
Економія при броні: -14,95 грн