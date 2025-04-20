Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
30.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
277,24
Економія при броні: -46,75 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Ботанічна, 6
30.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
42.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
78.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нова Прага, вул. Центральна, 31-А
81.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
90.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
274,15
Економія при броні: -17,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
106.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
271,03
Економія при броні: -14,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
108.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
271,11
Економія при броні: -14,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
108.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
254,19
Економія при броні: -9,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
121.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
222,88
Економія при броні: -7,52 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
121.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
124.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
320,18
Економія при броні: -20,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
124.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
327,08
Економія при броні: -22,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
124.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
282,15
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
137.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
270,00
Економія при броні: -13,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
137.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
282,06
Економія при броні: -16,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Молодіжна, 19
137.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
257,59
Економія при броні: -12,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
137.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
274,66
Економія при броні: -15,99 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Троїцька, 238-Г
142.9 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
143.4 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо