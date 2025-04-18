Київ
Про товар
Ціни
Діагнози
Афлодерм (Afloderm)
Афлодерм (Afloderm)
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Златопіль, м-н 4-й, 5
66.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
210,11
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шахтарське, вул. Шахтарської Слави, 22
182.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
291,20
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
223.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
283,39
Економія при броні:
-17,70 грн
265,69
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Молодіжна, 19
224.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
262,80
Економія при броні:
-18,53 грн
244,27
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
228.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
321,24
Економія при броні:
-16,71 грн
304,53
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
233.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
246,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
250.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
281,90
Економія при броні:
-10,00 грн
271,90
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
251.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
317,89
Економія при броні:
-18,43 грн
299,46
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
251.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
235,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
251.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
226,34
Економія при броні:
-10,98 грн
215,36
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
253.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
273,83
Економія при броні:
-14,72 грн
259,11
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
253.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
267,16
Економія при броні:
-10,58 грн
256,58
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
256.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
273,35
Економія при броні:
-17,10 грн
256,25
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
256.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
275,73
Економія при броні:
-17,67 грн
258,06
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Ботанічна, 6
282.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
160,83
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
282.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
274,01
Економія при броні:
-43,52 грн
230,49
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нова Прага, вул. Центральна, 31-А
289.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
212,17
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
330.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
313,70
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
332.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
268,58
Економія при броні:
-12,31 грн
256,27
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
335.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
273,69
Економія при броні:
-16,71 грн
256,98
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню