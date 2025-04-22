Київ
Афлодерм (Afloderm)

Афлодерм (Afloderm)

Чернігів (адресу не вказано)
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Молодіжна, 19
302.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
254,66
Економія при броні: -10,38 грн
244,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
303.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
282,19
Економія при броні: -16,92 грн
265,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
315.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
321,54
Економія при броні: -17,19 грн
304,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
339.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
275,47
Економія при броні: -18,66 грн
256,81 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
339.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
265,87
Економія при броні: -8,99 грн
256,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
340.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
253,77
Економія при броні: -9,47 грн
244,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Прага, вул. Центральна, 31-А
345.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
212,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Поштова, 15
356.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
217,78 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Красилів, вул. Грушевського, 140
365.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
193,80 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
384.1 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
248,44 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
384.6 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
269,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
387.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
236,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Ботанічна, 6
407.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
160,83 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
407.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
274,50
Економія при броні: -44,01 грн
230,49 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
408.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
298,90
Економія при броні: -8,97 грн
289,93 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
408.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
263,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 12
408.5 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
247,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Златопіль, м-н 4-й, 5
419.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
210,11 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
424.6 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
254,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 110
428.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
211,19 грн
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