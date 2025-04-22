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Афлодерм (Afloderm)
Афлодерм (Afloderm)
Чернігів
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Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Молодіжна, 19
302.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
254,66
Економія при броні:
-10,38 грн
244,28
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
303.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
282,19
Економія при броні:
-16,92 грн
265,27
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
315.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
321,54
Економія при броні:
-17,19 грн
304,35
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
339.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
275,47
Економія при броні:
-18,66 грн
256,81
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
339.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
265,87
Економія при броні:
-8,99 грн
256,88
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
340.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
253,77
Економія при броні:
-9,47 грн
244,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Прага, вул. Центральна, 31-А
345.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
212,17
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Поштова, 15
356.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
217,78
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Красилів, вул. Грушевського, 140
365.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
193,80
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
384.1 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
248,44
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
384.6 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
269,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
387.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
236,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Ботанічна, 6
407.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
160,83
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
407.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
274,50
Економія при броні:
-44,01 грн
230,49
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
408.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
298,90
Економія при броні:
-8,97 грн
289,93
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
408.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
263,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 12
408.5 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
247,85
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Златопіль, м-н 4-й, 5
419.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
210,11
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
424.6 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
254,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 110
428.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Белупо
211,19
грн
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