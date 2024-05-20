Афлодерм мазь 0,5 мг/г туба 20 г, №1 - Запоріжжя (121222) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Мед-сервіс
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Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Мед-сервіс
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Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Мед-сервіс
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Мед-сервіс
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Аптека копійка
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Запоріжжя, просп. Соборний, 42
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Запоріжжя, просп. Соборний, 222
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Запоріжжя, просп. Соборний, 6
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Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Аптека низьких цін
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Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Аптека копійка
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Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
Аптека низьких цін
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Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
В інших містах:
Мед-сервіс
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Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Мед-сервіс
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Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Аптека копійка
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Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 40
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Аптека низьких цін
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Дніпро, просп. Героїв, 23
Нє болєй
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Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Нє болєй
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Дніпро, вул. Інженерна, 1
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Героїв, 4-А