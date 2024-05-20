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Афлодерм мазь 0,5 мг/г туба 20 г, №1 - Запоріжжя (121222) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
244,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
161,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
178,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
174,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
262,78
Економія: -20,48 грн
242,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
175,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (2)
202,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (2)
239,12
Економія: -15,84 грн
223,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
239,51
Економія: -16,19 грн
223,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
Всього: упаковка (1)
265,38
Економія: -40,37 грн
225,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Всього: упаковка (1)
260,15
Економія: -35,14 грн
225,01 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (1)
230,88 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (2)
228,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
246,19
Економія: -24,99 грн
221,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (1)
258,24
Економія: -25,19 грн
233,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (2)
232,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
199,82
Економія: -28,82 грн
171,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (1)
246,60
Економія: -23,28 грн
223,32 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
247,12
Економія: -36,49 грн
210,63 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
Всього: упаковка (1)
199,28 грн