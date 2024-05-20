Афлодерм мазь 0,5 мг/г туба 20 г, №1 - Одеса (121222) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 20 аптеках
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
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Аптека акс соціальна
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Одеса, просп. Добровольського, 73
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Добровольського, 73
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
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Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
У місті Одеса більше немає пропозицій з препаратом