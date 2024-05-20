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Афлодерм мазь 0,5 мг/г туба 20 г, №1 - Одеса (121222) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
254,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
209,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
170,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
213,99 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
226,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3)
227,12 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
226,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (3)
291,75
Економія: -22,99 грн
268,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
254,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
Всього: упаковка (2)
312,86
Економія: -43,00 грн
269,86 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
226,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (1)
233,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
292,70
Економія: -22,64 грн
270,06 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
255,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
291,85
Економія: -25,62 грн
266,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
Всього: упаковка (1)
219,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
308,33
Економія: -39,78 грн
268,55 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
226,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
226,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
Всього: упаковка (1)
166,70 грн
У місті Одеса більше немає пропозицій з препаратом