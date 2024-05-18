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Афлодерм мазь 0,5 мг/г туба 20 г, №1 - Харків (121222) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
242,60
Економія: -41,10 грн
201,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
228,94 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
219,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
189,74 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2)
227,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
202,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
230,86 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
259,04
Економія: -34,74 грн
224,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
233,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
249,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
248,13
Економія: -25,21 грн
222,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
291,92
Економія: -27,76 грн
264,16 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
194,63 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 39
Всього: упаковка (1)
181,94 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
240,04
Економія: -23,91 грн
216,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
193,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (1)
245,70
Економія: -20,74 грн
224,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
228,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
248,12
Економія: -28,45 грн
219,67 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Всього: упаковка (1)
182,55 грн