Афлодерм мазь 0,5 мг/г туба 20 г, №1 - Харків (121222) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 37 аптеках
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Харків, пл. Свободи, 8
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Харків, вул. Данилевського, 6
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Харків, просп. Науки, 9
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Аптека низьких цін
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 39
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В