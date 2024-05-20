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Афлодерм крем 0,5 мг/г туба 20 г, №1 - Одеса (121220) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
232,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
265,58
Економія: -44,14 грн
221,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
223,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
232,70 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
232,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
232,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
260,99
Економія: -46,57 грн
214,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
232,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
232,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
223,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
232,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
232,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
212,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
223,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
232,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
232,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
232,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
232,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
206,83 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
232,70 грн