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Афлодерм крем 0,5 мг/г туба 20 г, №1 - Львів (121220) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
210,72 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
223,02
Економія: -1,93 грн
221,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
232,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
248,99
Економія: -34,75 грн
214,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
213,09 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
224,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
232,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
232,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
238,70
Економія: -13,54 грн
225,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
260,42
Економія: -32,60 грн
227,82 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
232,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
291,99
Економія: -77,75 грн
214,24 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
267,99
Економія: -53,75 грн
214,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
319,99
Економія: -105,75 грн
214,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
206,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
232,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (1)
224,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
232,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
232,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
232,70 грн