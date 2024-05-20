Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блістер у пачці, №50 - Запоріжжя (541639) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Київська, 147
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Соборна, 11
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67