Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУАНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИПохідні дигідропіридинуАмлодипінАладин®-ФармакЦіни в аптеках

Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блістер у пачці, №50 - Одеса (541639) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (2)
34,30
Економія: -3,92 грн
30,38 грн
Аптека tas
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Б
Всього: упаковка (1)
30,38 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 226
Всього: упаковка (1)
34,50
Економія: -4,12 грн
30,38 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Ощад аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А/1
Всього: упаковка (1)
30,38 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
34,50 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Долинська, вул. Центральна, 144
Всього: упаковка (2)
34,50
Економія: -4,12 грн
30,38 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
Всього: упаковка (3)
30,08 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 1-А
Всього: таблетки (30)
30,38 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Умань, вул. Тищика, 38
Всього: упаковка (1)
30,38 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
Всього: упаковка (2)
34,50
Економія: -4,12 грн
30,38 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Всього: упаковка (2)
34,50
Економія: -4,12 грн
30,38 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
Всього: упаковка (2)
34,48
Економія: -4,10 грн
30,38 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тальне, вул. Соборна, 20
Всього: таблетки (30)
30,38 грн