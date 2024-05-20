Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блістер у пачці, №50 - Одеса (541639) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
В інших містах:
Аптека tas
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 226
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А/1
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Долинська, вул. Центральна, 144
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
Подорожник
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Всього: таблетки (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Умань, вул. Тищика, 38
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
Подорожник
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Всього: таблетки (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тальне, вул. Соборна, 20