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Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блістер у пачці, №50 - Львів (541639) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
30,67
Економія: -0,32 грн
30,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (4)
34,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
34,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: упаковка (1)
30,05 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (1)
30,38 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (2)
30,91 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (3)
12,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лисенка Миколи, 5
Всього: упаковка (1)
28,41 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (1)
28,41 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Панча Петра, 18-В
Всього: упаковка (1)
28,08 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 117
Всього: упаковка (1)
28,08 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Тернопільська, 21-Е
Всього: упаковка (1)
16,24 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
Всього: упаковка (1)
28,41 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Городоцька, 212
Всього: упаковка (1)
28,41 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Наукова, 47
Всього: таблетки (40)
32,08 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Драгана, 1
Всього: упаковка (1)
26,12 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Величковського, 38
Всього: упаковка (1)
28,41 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антонича, 26
Всього: упаковка (1)
28,08 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Винники, вул. Винна Гора, 5
Всього: упаковка (2)
34,50
Економія: -4,12 грн
30,38 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
32,51
Економія: -0,35 грн
32,16 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: таблетки (20)
28,40 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (2)
30,80
Економія: -0,21 грн
30,59 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
Всього: упаковка (2)
29,92
Економія: -0,33 грн
29,59 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 11/1
Всього: упаковка (1)
16,13 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (1)
15,75 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (2)
32,26
Економія: -0,13 грн
32,13 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
31,46
Економія: -0,11 грн
31,35 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Радехів, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
31,51
Економія: -0,39 грн
31,12 грн
Ощад аптека
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Відчинено Цілодобово
Самбір, вул. Лемківська, 3-Б
Всього: упаковка (2)
33,40
Економія: -3,02 грн
30,38 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 39
Всього: упаковка (1)
28,41 грн