Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блістер у пачці, №50 - Львів (541639) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Львів, вул. Базарна, 11
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Львів, вул. Галицька, 19
Здорова родина
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Львів, вул. Зелена, 115
Подорожник
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Львів, вул. Перфецького, 1
Здорова родина
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Львів, вул. Мазепи, 24
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Львів, вул. Зубрівська, 38
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Львів, вул. Лисенка Миколи, 5
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
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Львів, вул. Панча Петра, 18-В
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Львів, вул. Личаківська, 117
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Львів, вул. Тернопільська, 21-Е
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Городоцька, 212
Аптека 3і
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Наукова, 47
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Драгана, 1
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Величковського, 38
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Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антонича, 26
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Винники, вул. Винна Гора, 5
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Здорова родина
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
Аптека сальве
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 11/1
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Бандери Степана, 11
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Радехів, вул. Львівська, 1-А
Ощад аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Самбір, вул. Лемківська, 3-Б
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 39