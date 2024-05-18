Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блістер у пачці, №50 - Харків (541639) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Ощад аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Астарта
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
В інших містах:
Класна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Економ аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, пл. Базарна, -
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Охтирка, вул. Левченка, 21
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А