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Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блістер у пачці, №50 - Харків (541639) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
30,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
32,48
Економія: -1,88 грн
30,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (2)
34,50
Економія: -3,90 грн
30,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
30,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
32,48
Економія: -1,88 грн
30,60 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (2)
30,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (1)
30,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
32,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (1)
30,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
32,48
Економія: -1,88 грн
30,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (1)
31,58 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (1)
31,58 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
Всього: упаковка (1)
36,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (2)
36,00 грн
В інших містах:
Економ аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (2)
31,58 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Охтирка, вул. Левченка, 21
Всього: таблетки (40)
32,45
Економія: -1,85 грн
30,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (2)
31,58 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
Всього: упаковка (2)
34,50
Економія: -3,90 грн
30,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (2)
30,08 грн