Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блістер у пачці, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (541639) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Мед-сервіс
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Кам'янське, просп. Свободи, 59
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Мед-сервіс
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Кам'янське, просп. Перемоги, 26
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21