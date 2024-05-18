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Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блістер у пачці, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (541639) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (1)
30,60 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (2)
12,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
34,50
Економія: -3,90 грн
30,60 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Всього: упаковка (5)
30,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Всього: упаковка (2)
32,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 26
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (1)
30,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Всього: упаковка (2)
34,50
Економія: -3,90 грн
30,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
34,50
Економія: -3,90 грн
30,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (2)
30,08 грн