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Фітосепт (Fitosept)
Фітосепт (Fitosept)
Миколаїв
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
75.1 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
25,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
98.5 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,73
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Кримська, 71
99.0 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
24,55
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109-А
99.3 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,73
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14/13
112.9 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
29,71
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Державності, 24-Ж
174.2 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
24,64
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
175.2 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 9
176.0 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
24,92
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
204.8 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
27,94
Економія при броні:
-1,77 грн
26,17
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-М
204.8 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,73
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Гайворон, вул. Стуса Василя, 28
222.3 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,73
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
241.0 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,73
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
255.7 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
27,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Гагарінська, 84
266.5 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
24,15
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Романовського, 75-А
295.3 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
26,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 172-Б
317.0 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
24,15
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 3
347.3 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,80
Економія при броні:
-1,94 грн
26,86
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
348.5 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
29,51
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
350.1 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
27,86
Економія при броні:
-1,00 грн
26,86
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
350.8 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,44
Економія при броні:
-1,58 грн
26,86
грн
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