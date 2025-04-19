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Фітосепт (Fitosept)
Фітосепт (Fitosept)
Львів
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Галич, вул. Вівчаренка, 11-А
95.3 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
24,67
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Крайковського, 3/1
112.6 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
25,70
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-В
113.3 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
25,37
Економія при броні:
-0,06 грн
25,31
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
113.9 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 51
114.4 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,73
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 14/15
139.8 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
22,26
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Вільде, 2
164.0 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Духновича, 13
181.9 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
24,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
184.0 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 40
192.5 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
27,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
195.8 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
24,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/2-А
208.0 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,73
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сторожинець, вул. Шевченка Тараса, 25-А
224.5 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
24,15
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Літописна, 1/32
284.7 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,73
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 28
422.6 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
22,26
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Гайворон, вул. Стуса Василя, 28
457.4 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,73
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
465.6 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,73
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Луценко Анатолія, 27
485.6 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
26,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 172-Б
530.6 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
24,15
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Державності, 24-Ж
613.2 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
24,64
грн
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