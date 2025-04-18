Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,83
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Валентинівська, 31
7.3 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,18
Економія при броні: -1,32 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
7.3 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,79
Економія при броні: -1,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 59
8.2 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,52
Економія при броні: -1,66 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
128.3 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,20
Економія при броні: -1,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
130.4 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,68
Економія при броні: -1,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 74
130.5 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,41
Економія при броні: -1,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 3
133.3 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,83
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
133.8 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Троїцька, 21
144.4 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
26,00
Економія при броні: -1,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 26
144.9 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Українських Перемог, 2
145.6 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Романовського, 75-А
184.9 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
248.8 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шостка, вул. Заводська, 31
284.0 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-М
295.7 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
296.0 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
27,39
Економія при броні: -1,22 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
334.7 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 9
335.0 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Державності, 24-Ж
337.5 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм