Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Романовського, 75-А
17.3 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
64.1 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
126.6 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,01
Економія при броні: -1,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 3
127.0 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
27,92
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
128.1 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,74
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
129.7 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 74
130.2 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,49
Економія при броні: -1,62 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-М
171.6 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
171.9 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
27,79
Економія при броні: -1,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
195.9 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,81
Економія при броні: -1,95 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
198.4 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,13
Економія при броні: -1,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 59
199.1 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,33
Економія при броні: -1,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Валентинівська, 31
199.6 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,47
Економія при броні: -1,61 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
200.5 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 9
201.5 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Державності, 24-Ж
203.4 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Українських Перемог, 2
270.9 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Троїцька, 21
273.1 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
26,00
Економія при броні: -1,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 26
273.7 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 172-Б
295.9 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм