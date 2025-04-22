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Фітосепт (Fitosept)
Фітосепт (Fitosept)
Чернігів
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Луценко Анатолія, 27
118.4 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
26,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Заводська, 31
159.8 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
24,78
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 28
185.0 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
22,26
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 172-Б
193.3 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
24,15
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Українських Перемог, 2
250.7 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
24,43
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 26
253.6 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,73
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 21
253.9 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
26,00
Економія при броні:
-1,00 грн
25,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
310.3 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
29,51
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 74
311.5 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,19
Економія при броні:
-1,32 грн
26,87
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 3
313.0 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,31
Економія при броні:
-1,45 грн
26,86
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
313.5 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,52
Економія при броні:
-1,66 грн
26,86
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
314.7 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
316.0 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,34
Економія при броні:
-1,48 грн
26,86
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Літописна, 1/32
319.7 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
323.8 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
27,84
Економія при броні:
-1,67 грн
26,17
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-М
323.9 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,73
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 9
338.9 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
24,92
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
340.0 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
28,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Державності, 24-Ж
340.2 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
24,64
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/2-А
343.8 км
Фітосепт розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фітофарм
23,73
грн
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