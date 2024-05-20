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Бетамакс таблетки 200 мг блістер, №30 - Запоріжжя (437243) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
341,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
378,44
Економія: -58,92 грн
319,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
280,76
Економія: -26,33 грн
254,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
371,88 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
293,99
Економія: -55,92 грн
238,07 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
273,00
Економія: -36,00 грн
237,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
341,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
341,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: таблетки (10)
390,71
Економія: -11,53 грн
379,18 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
341,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
341,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
341,70 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
341,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
341,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
415,44
Економія: -26,96 грн
388,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: таблетки (10)
393,46
Економія: -20,30 грн
373,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
341,70 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
341,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
435,96
Економія: -57,96 грн
378,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
341,70 грн