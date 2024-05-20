Аскоріл таблетки, №20 - Запоріжжя (183065) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 66 аптеках
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Всього: таблетки (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Аптека доброго дня
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Всього: таблетки (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Аптека оптових цін
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Всього: таблетки (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Аптека бам
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Бажаємо здоров'я
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Всього: таблетки (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Аптека копійка
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58