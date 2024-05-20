Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇІнші засоби, що застосовуються в урологіїРізні препарати, включаючи комбінаціїАфлазин®Ціни в аптеках

Афлазин® капсули 200 мг блістер, №30 - Запоріжжя (198711) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
470,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
570,77
Економія: -88,90 грн
481,87 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
470,60 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
486,48 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
545,99
Економія: -78,11 грн
467,88 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
555,00
Економія: -71,70 грн
483,30 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
470,60 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
523,99
Економія: -56,11 грн
467,88 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3)
537,56
Економія: -53,52 грн
484,04 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
474,69 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
486,48 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
555,00
Економія: -71,70 грн
483,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
553,03
Економія: -100,13 грн
452,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), блістер (2)
537,06
Економія: -80,04 грн
457,02 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
470,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
578,10
Економія: -94,06 грн
484,04 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
522,14
Економія: -40,77 грн
481,37 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
483,87 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
588,03
Економія: -105,84 грн
482,19 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
550,55
Економія: -66,07 грн
484,48 грн