Київ
Лінкас плюс експекторант (Linkus plus expektorant)

Лінкас плюс експекторант (Linkus plus expektorant)

Запоріжжя (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 1 аптеках у Запоріжжя
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Лінкас плюс експекторант сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
168,00
Економія при броні: -25,00 грн
143,00 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
22.3 км
Лінкас плюс експекторант сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
140,14
Економія при броні: -7,02 грн
133,12 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
232.1 км
Лінкас плюс експекторант сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
162,21
Економія при броні: -7,85 грн
154,36 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Доброхотова Академіка, 13
454.1 км
Лінкас плюс експекторант сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
167,50
Економія при броні: -35,92 грн
131,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Бишів, вул. Київська, 54
469.2 км
Лінкас плюс експекторант сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
167,30 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Галич, вул. Коновальця, 13
781.4 км
Лінкас плюс експекторант сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
170,27 грн
Любисток
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
842.6 км
Лінкас плюс експекторант сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
ГоловнаКошикОбране