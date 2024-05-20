Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯБЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИПеніциліни широкого спектра діїАмоксицилінАмоксил®Ціни в аптеках

Амоксил® таблетки 500 мг, №20 - Запоріжжя (20792) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 227 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (2)
141,22
Економія: -25,22 грн
116,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
122,54
Економія: -6,54 грн
116,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
122,54
Економія: -6,54 грн
116,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (2)
134,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (4)
146,83
Економія: -19,55 грн
127,28 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
138,96
Економія: -19,13 грн
119,83 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: таблетки (10)
126,22 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (3)
141,99
Економія: -20,53 грн
121,46 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
141,22
Економія: -25,22 грн
116,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
131,50 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
140,02
Економія: -24,02 грн
116,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
130,90
Економія: -9,60 грн
121,30 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
136,99
Економія: -15,53 грн
121,46 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
134,56 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3)
136,01
Економія: -14,82 грн
121,19 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
132,98 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
126,22 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (2)
141,22
Економія: -25,22 грн
116,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
140,43
Економія: -21,94 грн
118,49 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (4), таблетки (1)
138,54
Економія: -20,62 грн
117,92 грн