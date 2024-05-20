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Амоксил® таблетки 250 мг, №20 - Запоріжжя (20789) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 132 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
93,99
Економія: -3,09 грн
90,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
105,27
Економія: -8,39 грн
96,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
97,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
115,03
Економія: -21,33 грн
93,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: таблетки (1)
79,16 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
109,99
Економія: -16,29 грн
93,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
106,96
Економія: -9,94 грн
97,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
103,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
97,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
105,40
Економія: -8,89 грн
96,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
115,62
Економія: -16,42 грн
99,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
101,34
Економія: -4,74 грн
96,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
103,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
118,09
Економія: -18,89 грн
99,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
79,17
Економія: -4,11 грн
75,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
110,03
Економія: -10,76 грн
99,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: таблетки (1)
103,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
61,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
108,54
Економія: -9,35 грн
99,19 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
108,63
Економія: -9,01 грн
99,62 грн