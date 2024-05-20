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Ангіноваг спрей для ротової порожнини флакон 20 мл, №1 - Запоріжжя (112502) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеці
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
358,00
Економія: -58,00 грн
300,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
345,00
Економія: -45,00 грн
300,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (4)
378,00
Економія: -78,00 грн
300,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
353,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
349,24
Економія: -51,18 грн
298,06 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
355,56
Економія: -44,13 грн
311,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
312,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
351,99
Економія: -60,82 грн
291,17 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
345,00
Економія: -45,00 грн
300,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
328,51 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
345,00
Економія: -45,00 грн
300,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
383,00
Економія: -89,70 грн
293,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
336,99
Економія: -45,82 грн
291,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
329,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3)
348,03
Економія: -26,53 грн
321,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
344,27 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
307,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
353,97
Економія: -38,60 грн
315,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
349,72
Економія: -43,63 грн
306,09 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
359,70
Економія: -62,10 грн
297,60 грн