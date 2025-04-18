Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Харків
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Аміновен 10% розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
378,80
Економія при броні: -15,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Аміновен 10% розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
351,96
Економія при броні: -19,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Єдності, 104
6.2 км
Аміновен 10% розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
6.6 км
Аміновен 10% розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
392,32
Економія при броні: -24,02 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Клочківська, 337-А
7.7 км
Аміновен 10% розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
107.3 км
Аміновен 10% розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
398,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Миру, 7
127.9 км
Аміновен 10% розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
398,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
129.4 км
Аміновен 10% розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
383,47
Економія при броні: -15,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
129.7 км
Аміновен 10% розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
398,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
130.1 км
Аміновен 10% розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
398,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
130.2 км
Аміновен 10% розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
388,79
Економія при броні: -26,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
130.2 км
Аміновен 10% розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
398,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
130.2 км
Аміновен 10% розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
398,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
130.4 км
Аміновен 10% розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
386,75
Економія при броні: -24,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
130.5 км
Аміновен 10% розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
398,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
130.6 км
Аміновен 10% розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
398,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 77
130.6 км
Аміновен 10% розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
398,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
131.4 км
Аміновен 10% розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
398,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
132.8 км
Аміновен 10% розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
398,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
132.8 км
Аміновен 10% розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
398,20 грн