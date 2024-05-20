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Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон, №1 - Запоріжжя (70250) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
86,18
Економія: -13,18 грн
73,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (5)
85,50
Економія: -14,35 грн
71,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
82,69
Економія: -7,44 грн
75,25 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
82,00
Економія: -9,00 грн
73,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (3)
86,50
Економія: -15,35 грн
71,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (5)
69,76 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
73,67
Економія: -1,67 грн
72,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
87,17
Економія: -15,17 грн
72,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (18)
87,20
Економія: -15,40 грн
71,80 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
Всього: упаковка (2)
87,19
Економія: -14,19 грн
73,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (2)
84,03
Економія: -4,13 грн
79,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
73,94 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
77,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Всього: упаковка (1)
75,56 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (11)
89,10
Економія: -17,95 грн
71,15 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
Всього: упаковка (1)
77,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (6)
84,98
Економія: -12,49 грн
72,49 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
79,33
Економія: -4,87 грн
74,46 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Всього: упаковка (8)
87,20
Економія: -16,05 грн
71,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (4)
87,20
Економія: -16,05 грн
71,15 грн