Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон, №1 - Запоріжжя (70250) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Подорожник
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
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Народна аптека
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
1 соціальна аптека
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Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
Аптека низьких цін
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Дніпро, просп. Героїв, 23
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Героїв, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
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Дніпро, вул. Незалежності, 8
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
Аптека копійка
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Дніпро, просп. Науки, 40
Аптека шар@
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Аптека
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
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Нікополь, просп. Трубників, 15