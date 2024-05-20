Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон, №1 - Запоріжжя (62293) Лікарський препарат - ціни
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
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Мед-сервіс
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Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
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Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
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Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Бажаємо здоров'я
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Кременчук, просп. Свободи, 83/1
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Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
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Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
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Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
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Харків, просп. Гагаріна, 177
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Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74