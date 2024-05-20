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Анзибел® пастилки блістер зі смаком ментолу, №30 - Запоріжжя (115553) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
244,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), блістер (1)
254,36
Економія: -12,07 грн
242,29 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
239,70
Економія: -12,00 грн
227,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
203,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
271,99
Економія: -39,81 грн
232,18 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
244,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
244,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
246,99
Економія: -14,81 грн
232,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), блістер (1)
241,11
Економія: -72,24 грн
168,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: блістер (2)
181,35 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: пастилки (20)
195,73 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
244,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: пастилки (20)
232,34
Економія: -24,84 грн
207,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: пастилки (10)
226,75
Економія: -48,80 грн
177,95 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
283,20
Економія: -49,70 грн
233,50 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
244,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1), блістер (1)
290,31
Економія: -100,38 грн
189,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
220,00
Економія: -10,30 грн
209,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
191,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
265,71
Економія: -75,78 грн
189,93 грн