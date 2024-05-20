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Анзибел® пастилки блістер зі смаком меду та лимону, №30 - Запоріжжя (115550) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (189)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
244,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (4)
272,98
Економія: -59,49 грн
213,49 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (189)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
244,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: пастилки (20)
207,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
271,99
Економія: -40,72 грн
231,27 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
273,00
Економія: -48,60 грн
224,40 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (189)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
244,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
258,99
Економія: -27,72 грн
231,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
234,62
Економія: -6,92 грн
227,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: пастилки (20)
196,33 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (189)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
244,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
241,77
Економія: -28,55 грн
213,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
232,97
Економія: -38,18 грн
194,79 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
282,30
Економія: -49,50 грн
232,80 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (189)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
244,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (189)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
244,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
204,26
Економія: -9,56 грн
194,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
297,02
Економія: -84,49 грн
212,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
243,32
Економія: -51,71 грн
191,61 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (189)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
244,60 грн