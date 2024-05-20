Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛАПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛААнтисептикиРізні антисептикиАнзибел®Ціни в аптеках

Анзибел® пастилки блістер, №30 - Запоріжжя (115548) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (107)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
244,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: блістер (2)
223,29 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
279,18
Економія: -73,47 грн
205,71 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (107)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
244,60 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
203,94 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
264,99
Економія: -39,16 грн
225,83 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
276,00
Економія: -50,70 грн
225,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1), блістер (2)
185,25 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (107)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
244,60 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (107)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
244,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (3), блістер (1)
157,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (107)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
244,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: блістер (1)
253,02 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: пастилки (10)
183,51 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (107)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
244,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
245,23
Економія: -101,36 грн
143,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (107)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
244,60 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2), блістер (2)
283,70
Економія: -50,20 грн
233,50 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (107)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
244,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (107)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
244,60 грн