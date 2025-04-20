Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
224,15
Економія при броні: -30,15 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
206,00
Економія при броні: -21,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
286.4 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
208,00
Економія при броні: -18,00 грн
Адмірал
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
370.0 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
373.3 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
213,90
Економія при броні: -18,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
434.1 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
216,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.2 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
216,00
Економія при броні: -22,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
435.3 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
233,74
Економія при броні: -35,53 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
435.8 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
192,00
Економія при броні: -3,84 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
440.8 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
325,44
Економія при броні: -49,47 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
723.6 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
726.7 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 4
782.0 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
213,90
Економія при броні: -22,30 грн