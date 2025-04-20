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Валусал
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
206,00
Економія при броні:
-21,00 грн
185,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
138.5 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
224,15
Економія при броні:
-30,15 грн
194,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
208,00
Економія при броні:
-18,00 грн
190,00
грн
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Адмірал
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
258.3 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
189,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
262.3 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
213,90
Економія при броні:
-18,80 грн
195,10
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
341.3 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
216,00
Економія при броні:
-22,00 грн
194,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
342.3 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
216,00
Економія при броні:
-22,00 грн
194,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
343.0 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
233,74
Економія при броні:
-35,53 грн
198,21
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
343.2 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
192,00
Економія при броні:
-3,84 грн
188,16
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
347.1 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
325,44
Економія при броні:
-49,47 грн
275,97
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
596.3 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
207,00
Економія при броні:
-21,00 грн
186,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
599.3 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
226,01
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Луцьк, просп. Волі, 4
663.3 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
213,90
Економія при броні:
-22,30 грн
191,60
грн
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