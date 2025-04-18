Київ
Валусал® (Valusal)

Валусал® (Valusal)

Харків (адресу не вказано)
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В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
206,00
Економія при броні: -21,00 грн
185,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
256.2 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
224,15
Економія при броні: -30,15 грн
194,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
306.2 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
208,00
Економія при броні: -18,00 грн
190,00 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
401.0 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
233,74
Економія при броні: -35,53 грн
198,21 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
401.4 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
216,00
Економія при броні: -22,00 грн
194,00 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
192,00
Економія при броні: -3,84 грн
188,16 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
402.5 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
216,00
Економія при броні: -22,00 грн
194,00 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
408.4 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
325,44
Економія при броні: -49,47 грн
275,97 грн
Адмірал
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
567.8 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
189,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
572.1 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
213,90
Економія при броні: -13,70 грн
200,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
762.0 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
207,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
765.5 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
226,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Луцьк, просп. Волі, 4
778.3 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
213,90
Економія при броні: -21,40 грн
192,50 грн
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